Polícia investiga casos de infecção por HIV de 6 pacientes transplantados no RJ

A Polícia do Rio de Janeiro abriu uma investigação para apurar os casos de infecção por HIV de seis pacientes transplantados no Rio de Janeiro. As contaminações ocorreram devido a falhas nos testes de dois doadores que portavam o vírus. Os exames do programa de transplantes estavam sob a responsabilidade do laboratório privado PCS Lab.

Os agentes da Decon (Delegacia do Consumidor) estiveram na sede do laboratório em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, e em endereços ligados aos donos do estabelecimento.

Após a descoberta dos casos em setembro e outubro deste ano, a Secretaria Estadual de Saúde instaurou uma sindicância e suspendeu a contratação do laboratório. O local está interditado.

As testagens dos 288 doações de órgãos realizadas no período em que o laboratório atuou serão reavaliadas pelo HemoRio . A secretária de Saúde, Cláudia Mello, disse acreditar que o número de pessoas contaminadas não irá aumentar.

O Ministério da Saúde afirmou que prestará toda assistência aos pacientes e familiares. Além disso, a ministra Nísia Trindade reafirmou o compromisso de manter a segurança, a efetividade e a qualidade do Sistema Nacional de Transplantes do Brasil.