Polícia investiga morte de menino no RJ; Conselho Tutelar apurava denúncias de maus-tratos

A Polícia Civil investiga a morte de uma criança de apenas quatro anos em Niterói, na região Metropolitana do Rio de Janeiro . Danillo morava com a mãe e o padrasto. Segundo o casal, o menino sofreu uma convulsão após uma lavagem nasal. No entanto, a família não acredita nessa versão, já que a criança era acompanhada pelo Conselho Tutelar devido a repetidas denúncias de maus-tratos. Uma perícia inicial afastou a hipótese de morte por violência, mas novos exames serão feitos.



