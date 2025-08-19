Polícia prende 4 suspeitos de roubos de veículos em 24 horas na Baixada Fluminense
Durante as ações, duas motocicletas roubadas foram recuperadas
Em menos de 24 horas, quatro indivíduos suspeitos de roubo de carros e motos foram presos na Baixada Fluminense . Um deles teria envolvimento com o grupo conhecido como "Bonde do 157". Durante as ações, duas motocicletas roubadas foram recuperadas.
