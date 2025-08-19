Logo R7.com
Polícia prende 4 suspeitos de roubos de veículos em 24 horas na Baixada Fluminense

Durante as ações, duas motocicletas roubadas foram recuperadas

Cidade Alerta RJ|Do R7

Em menos de 24 horas, quatro indivíduos suspeitos de roubo de carros e motos foram presos na Baixada Fluminense . Um deles teria envolvimento com o grupo conhecido como "Bonde do 157". Durante as ações, duas motocicletas roubadas foram recuperadas.

