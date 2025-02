Polícia prende chefe do tráfico conhecido como 'Senhor da Guerra' em Angra dos Reis (RJ)

A polícia prendeu o chefe do tráfico de Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio de Janeiro . Integrante da maior facção que atua no estado, Diego Guimarães Barbosa foi capturado após se assustar com uma operação policial e se deslocar para Guarapari, no Espírito Santo. Com mais de 50 passagens pela polícia, o criminoso era conhecido como "Senhor da Guerra" por promover conflitos territoriais e aterrorizar os moradores da cidade. Segundo as investigações, Diego possuía duas pousadas para lavar dinheiro o dinheiro do crime. Ele vai responder por associação para o tráfico e porte ilegal de arma.