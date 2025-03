Polícia prende envolvidos em saque a banca de jornal em Niterói (RJ)

Câmeras de segurança flagraram o momento em que seis criminosos saquearam uma banca de jornal no centro de Niterói, região Metropolitana do Rio de Janeiro . Eles levaram cerca de R$ 3 mil em cigarros.

O dono do estabelecimento acionou a polícia ao receber um alerta do alarme. As imagens do furto foram entregues à 76ª DP (Niterói), que identificou e prendeu os envolvidos. O grupo responderá por furto qualificado.