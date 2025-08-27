Polícia prende falso funcionário de rede lojas que aplicava golpe ao oferecer produtos mais baratos

A polícia prendeu um homem que se passava por empregado de uma rede de lojas para aplicar golpes no Rio de Janeiro . O falso funcionário oferecia produtos mais baratos sob o pretexto de ter um desconto especial para trabalhadores da empresa, mas fugia ao receber o pagamento. Mais de 20 pessoas denunciaram o suspeito à polícia. Ele deve responder por estelionato e organização criminosa.

