Polícia prende ladrões que furtavam carros em menos dois minutos no Rio

A Polícia Civil prendeu dois ladrões de carros na Cidade Universitária, na Ilha do Fundão, zona norte do Rio . Fabio Henrique Francisco de Lima e Carlos Alberto Lima Moreira do Carmo são apontados como membros de uma quadrilha especializada em furtar veículos em menos de dois minutos.

Os dois eram monitorados pela delegacia da Ilha do Governador, a 37ª DP. Eles são investigados pelo furto de, ao menos, 60 automóveis nos últimos seis meses. Carros pequenos e populares estão entre os principais alvos do grupo.