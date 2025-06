Polícia prende mãe e filha que mantinham homem com problemas psiquiátricos em jaula no RJ

Mãe e filha foram presas por manterem um homem com problemas psiquiátricos — ainda não diagnosticado — em uma jaula dentro de uma residência em Magé, na Baixada Fluminense . A vítima de 36 anos foi resgatada e encaminhada para atendimento médico.

Os policiais descobriram o caso após uma denúncia anônima. De acordo com as investigações, o homem foi adotado pela família ainda criança. Ele seria mantido nessas condições há seis anos.

A delegada Débora Rodrigues disse que o homem apresentava um comportamento tranquilo, mas não tinha contato com ninguém. Ele não esboçou reação ao ser libertado.

O espaço com grades estava trancado e precisou ser arrombado. Segundo a delegada, as duas sequer tinham as chaves do cadeado.

Para Débora, o que mais chocou foi fato de que os alimentos eram jogados para a vítima. A comida foi encontrada em péssimas condições.

Uma das mulheres alegou que o homem ficava preso porque fugia. Elas são investigadas por maus-tratos e cárcere privado.

A polícia também vai apurar o crime de apropriação indébita porque a dupla recebia o benefício financeiro em nome da vítima.