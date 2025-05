Polícia prende suspeita de aplicar 'boa noite, Cinderela' em turista jogado de carro em movimento

Uma mulher foi presa suspeita de envolvimento no golpe "boa noite, Cinderela" contra um turista francês no Rio de Janeiro . Segundo a polícia, ela contou com a ajuda de mais duas pessoas no crime.

O caso aconteceu em dezembro de 2024. O estrangeiro esteve com as três mulheres em um hotel em Copacabana, na zona sul, após conhecê-las na Pedra do Sal, no centro.

A vítima só acordou no dia seguinte no Hospital Miguel Couto, na Gávea, com graves ferimentos. O turista contou à polícia que foi drogado e arremessado de um carro em movimento.

De acordo com as investigações, o homem teve o celular e R$ 150 em espécie roubados naquela noite. Em transações bancárias, o prejuízo foi de R$ 50 mil.