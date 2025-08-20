Polícia prende suspeitos de integrar grupo que causou prejuízo de R$ 1 milhão a loja de departamento
De acordo com as investigações, eles faziam compras em cartões de crédito falsos e retiravam os produtos nas lojas
A polícia prendeu três suspeitos de integrar uma quadrilha que causou um prejuízo estimado em R$ 1 milhão a uma loja de departamentos no Rio de Janeiro. De acordo com as investigações, eles faziam compras em cartões de crédito falsos e retiravam os produtos nas lojas.
A polícia busca identificar outros envolvidos.
