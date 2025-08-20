Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Cidade Alerta RJ

Polícia prende suspeitos de integrar grupo que causou prejuízo de R$ 1 milhão a loja de departamento

De acordo com as investigações, eles faziam compras em cartões de crédito falsos e retiravam os produtos nas lojas

Cidade Alerta RJ|Do R7

A polícia prendeu três suspeitos de integrar uma quadrilha que causou um prejuízo estimado em R$ 1 milhão a uma loja de departamentos no Rio de Janeiro. De acordo com as investigações, eles faziam compras em cartões de crédito falsos e retiravam os produtos nas lojas.


A polícia busca identificar outros envolvidos.




O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Polícia Civil
  • Rio de Janeiro (Cidade)

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.