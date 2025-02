Polícia prende três suspeitos de aplicar golpes em plataformas de aluguéis de imovéis

A Polícia Civil prendeu três estelionatários suspeitos de aplicar golpes em plataformas de aluguéis de imóveis. O trio vai responder por associação criminosa, estelionato e falsidade ideológica.

Segundo a investigação, o grupo criava perfis falsos e se passava por proprietários de imóveis em sublocações para outros membros da quadrilha. Como eles não pagavam nenhum valor referente ao aluguel, as plataformas se responsabilizavam pelo ressarcimento do dinheiro. No final das contas, o pagamento era feito para os próprios estelionatários, e as empresas eram vítimas do golpe.