Polícia prende um homem durante operação contra 'internet do tráfico' no Rio

A polícia prendeu um homem durante uma operação contra a internet do tráfico no Rio de Janeiro. Durante a ação, materiais para a distribuição do serviço foram apreendidos. Segundo as investigações, os equipamentos teriam sido furtados das empresas que atuavam nas comunidades.



