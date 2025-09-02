Logo R7.com
Cidade Alerta RJ

Polícia procura assassinos de PM morto no Complexo do Chapadão

Anderson de Souza Figueira estava na Polícia Militar desde 2002. Ele deixa esposa e três filhos

Cidade Alerta RJ|Do R7

A polícia procura os assassinos de um PM no Complexo do Chapadão, na zona norte do Rio de Janeiro. O corpo de Anderson de Souza Figueira, de 43 anos, foi enterrado no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, na zona oeste, na tarde desta terça-feira (2). O militar foi baleado durante uma operação no Complexo do Chapadão, zona norte da capital, na última segunda-feira (1º). Anderson estava na Polícia Militar desde 2002. Ele deixa esposa e três filhos.




