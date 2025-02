Polícia procura comparsas após prender suspeito de roubo na casa do presidente do Botafogo

A Polícia Civil procura os comparsas após prender um suspeito de envolvimento no roubo à residência do presidente do Botafogo . Claudevan Santos da Silva Júnior, de 19 anos, foi localizado quando dormia em casa no Fallet/ Fogueteiro, na região central do Rio. Durante a ação, a os agentes apreenderam um fuzil e uma pistola roubados da residência de João Paulo Magalhães, em 23 de janeiro. O assalto envolveu três criminosos que renderam um segurança.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!