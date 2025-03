Polícia procura motorista que atropelou e matou duas pessoas em Madureira

A polícia procura o motorista que atropelou e matou duas pessoas na avenida Edgard Romero, em Madureira, na zona norte do Rio de Janeiro , no último dia 16. Segundo testemunhas, as vítimas atravessavam a via quando foram surpreendidas pelo veículo em alta velocidade.

Luís Claudio da Silva chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Já Ana Luiza Mendes de Andrade de 28 anos, sofreu múltiplas faturas e teve traumatismo craniano. Ela ficou internada até esta quinta-feira (20) no Hospital Souza Aguiar, no centro, quando a equipe médica detectou a morte cerebral.

No momento do acidente, Ana Luiza levava o filho de 11 meses num carrinho de bebê. A criança sofreu apenas um ferimento no pé. O caso é investigado pela delegacia de Madureira, a 29ª DP.