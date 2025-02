Polícia tenta identificar dupla que invadiu apartamento e roubou R$ 600 mil em joias no Rio

A polícia tenta identificar os suspeitos de invadir um apartamento em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, e roubar R$ 600 mil em joias . No momento do crime, os proprietários não estavam em casa. Câmeras de segurança registraram a entrada dos dois homens no condomínio após liberação do porteiro. Eles ficaram cerca de 10 minutos no imóvel e deixaram o prédio carregando uma mala.