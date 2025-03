Polícia tenta localizar homem que atacou mulher a golpes de machadinha no RJ

A Polícia Civil tenta localizar o homem suspeito de atacar uma mulher com golpes de machadinha no meio da rua em Rio Bonito, na região metropolitana do Rio de Janeiro, na última terça-feira (4). Marilene da Conceição está em coma no CTI (Centro de Terapia Intensiva) do Hospital Alberto Torres, em São Gonçalo. Durante o crime, o agressor ainda ateou fogo no corpo da vítima.

O suspeito fugiu. Segundo testemunhas, ele é ex-genro de Marilene e passou a ameaçar familiares da esposa após o fim do relacionamento.