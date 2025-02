Policiais fazem ação nas praias para proteger turistas de golpes

Policiais militares e agentes da Delegacia de Atendimento ao Turista realizaram uma ação nas praias de Copacabana, Leblon e Ipanema para prevenir golpes de falsos ambulantes. Um dos golpes mais comuns é o da maquininha, quando valores são digitados acima do consumido. Há casos de cobranças de mais de R$ 20 mil por uma caipirinha. Nesta quarta-feira (29), Pablo Francisco da Silva foi preso por latrocínio. As operações continuarão durante o verão, com uso de tecnologia para monitorar a movimentação na Orla e identificar criminosos.