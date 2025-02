Policiais penais apreendem 112 celulares em operação no Complexo de Gericinó Três lideranças do Comando Vermelho foram isoladas após visitas íntimas não autorizadas no último domingo (16).

Cidade Alerta RJ|Do R7 20/02/2025 - 15h52 (Atualizado em 20/02/2025 - 15h52 )

