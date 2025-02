Policial militar é assassinado após discussão em boate na Baixada Fluminense

Um sargento da Polícia Militar foi morto a tiros em frente a uma boate localizada às margens da rodovia Presidente Dutra, em Queimados, na Baixada Fluminense . Testemunhas relataram que Marco Antônio da Silva Canto teve um desentendimento com um homem dentro do estabelecimento. O suspeito deixou o local e retornou acompanhado de outro indivíduo. Em seguida, ele disparou contra o policial. Os criminosos fugiram levando pertences do sargento. A DHBF (Delegacia de Homicídios da Capital) investiga o caso.



