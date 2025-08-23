Logo R7.com
Policial penal baleado com 8 tiros em tentativa de assalto estava a caminho da festa da filha no Rio

Rafael Salles Ferreira foi levado a um hospital e passou por duas cirurgias

O policial penal Rafael Salles Ferreira foi atingido por oito tiros durante uma tentativa de assalto na zona norte do Rio de Janeiro. O agente estava a caminho da festa de aniversário da filha quando foi abordado na rua 24 de Maio. Ele ainda tentou entregar o carro, mas acabou trocando tiros com os criminosos.


Rafael foi socorrido por pessoas que estavam pelo local. Ele foi levado a um hospital e passou por duas cirurgias. A polícia investiga o caso e busca imagens de câmeras de segurança para identificar os suspeitos.

