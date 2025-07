Polícias Civil e Militar prendem suspeitos de assassinato de policial na Baixada Fluminense

A Polícia Civil e PMs do Batalhão de Queimados prenderam Gustavo Barcelos Barbosa, conhecido como Flamengo, e Endric Portela Dias, durante uma operação em um ponto de venda de drogas na comunidade da Lagoa, em Magé, no Rio de Janeiro . Eles são suspeitos de envolvimento na morte do cabo William de Oliveira, ocorrida em junho, em Guapimirim. A polícia celebrou a prisão como um passo crucial na investigação. Além deles, Júlio César da Silva Júnior foi capturado no bairro de Figueira, também acusado de participação no crime.



