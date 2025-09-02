Presas são transferidas após princípio de rebelião em presídio de Bangu
Colchões foram incendiados durante tumulto; vídeos mostram movimentação policial
Detentas atearam fogo em colchões durante um princípio de rebelião na tarde desta terça-feira (2) no Instituto Penal Djanira Dolores de Oliveira, no Complexo Penitenciário de Gericinó, na zona oeste do Rio.
Vídeos gravados por moradores da região mostram a movimentação de policiais penais na entrada do presídio. Em um dos trechos é possível ouvir barulhos de bombas e tiros. O Grupamento de Intervenções Táticas controlou a situação.
De acordo com a secretária de Administração Penitenciária, Maria Rosa Nebel, um grupo de internas se uniu durante o almoço na tentativa de realizar um motim. Ao menos sete mulheres foram transferidas para outras unidades prisionais.
Segundo a pasta, quatro ficaram em isolamento na Penitenciária Talavera Bruce e outras três foram levadas para o presídio de segurança máxima Bangu 1.
A confusão teria começado após reclamações pela situação da comida. Segundo a Seap, uma nutricionista da secretaria e representantes da empresa responsável pela alimentação foram encaminhadas ao local para averiguar o caso.
Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!
Últimas