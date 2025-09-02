Logo R7.com
Cidade Alerta RJ

Presas são transferidas após princípio de rebelião em presídio de Bangu

Colchões foram incendiados durante tumulto; vídeos mostram movimentação policial

Cidade Alerta RJ|Do R7

Detentas atearam fogo em colchões durante um princípio de rebelião na tarde desta terça-feira (2) no Instituto Penal Djanira Dolores de Oliveira, no Complexo Penitenciário de Gericinó, na zona oeste do Rio.


Vídeos gravados por moradores da região mostram a movimentação de policiais penais na entrada do presídio. Em um dos trechos é possível ouvir barulhos de bombas e tiros. O Grupamento de Intervenções Táticas controlou a situação.


De acordo com a secretária de Administração Penitenciária, Maria Rosa Nebel, um grupo de internas se uniu durante o almoço na tentativa de realizar um motim. Ao menos sete mulheres foram transferidas para outras unidades prisionais.

Segundo a pasta, quatro ficaram em isolamento na Penitenciária Talavera Bruce e outras três foram levadas para o presídio de segurança máxima Bangu 1.


A confusão teria começado após reclamações pela situação da comida. Segundo a Seap, uma nutricionista da secretaria e representantes da empresa responsável pela alimentação foram encaminhadas ao local para averiguar o caso.

