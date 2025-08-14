Logo R7.com
Preso pela morte da esposa grávida vai responder por feminicídio e aborto

Se for condenado, Leonardo dos Santos Silva pode pegar até 40 anos de prisão

Cidade Alerta RJ|Do R7

A polícia prendeu um homem suspeito de matar a esposa grávida ao empurrá-la da janela do apartamento onde o casal morava em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Leonardo dos Santos Silva foi localizado na casa da mãe após um mês de buscas. Ele chegou a tentar fugir, mas acabou cercado por policiais.


O caso aconteceu no dia 15 de julho. A vítima e o bebê morreram na hora. De acordo com a polícia, o homem vai responder pelos crimes de feminicídio e aborto. As penas para esses crimes podem chegar a 40 anos de prisão.


Segundo o delegado Marcelo Machado, testemunhas relataram que o homem era muito violento e que ouviam brigas constantes. No dia do ocorrido, os vizinhos escutaram a mulher pedir ajuda.

