Procurado no Maranhão, criminoso conhecido como 'Chihuahua' é preso em São Gonçalo (RJ)

Procurado no Maranhão, Lucas Gonçalves de Souza, conhecido como "Chihuahua", foi preso em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro . Ele é suspeito de fazer parte de um grupo que atua com o tráfico de drogas, roubo de cargas, assaltos e homicídios.

O criminoso conseguiu abrigo no Rio de Janeiro com a ajuda do Comando Vermelho. Contra ele havia um mandado de prisão por associação ao crime organizado.



