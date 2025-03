Quadrilha que movimentou R$ 10 milhões em lavagem de dinheiro para milicianos é alvo de operação

A polícia fez uma operação para desarticular uma quadrilha que lavou dinheiro para milicianos no morro do Quitungo, em Brás de Pina, na zona norte do Rio de Janeiro , nesta quarta-feira (26). Um dos alvos da ação foi um policial militar apontado como líder do grupo criminoso. Os agentes cumpriram 10 mandados de busca e apreensão. A Justiça mandou bloquear R$ 10 milhões nas contas dos investigados. Atualmente, a comunidade está sob domínio do tráfico.



