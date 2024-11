Quatro pessoas são presas por forjar ONG e aplicar golpe do falso empréstimo em idosos no Rio

Quatro pessoas são presas por forjar uma ONG e aplicar o golpe do falso empréstimo em idosos na Abolição, zona norte do Rio de Janeiro . Elas foram flagradas em uma central clandestina onde ligavam para as vítimas. Elas se apresentavam como representantes de uma organização não-governamental e ofereciam uma falsa oferta de cesta básica a famílias carentes. Para o benefício ser validado, os golpistas pediam os dados da vítima para um suposto cadastro. Com essas informações, os criminosos faziam empréstimos sem autorização. Eles irão responder por associação criminosa. Segundo Mario Silva, o delegado responsável pelo caso, uma das vítimas teve um prejuízo de cerca de R$ 50 mil.