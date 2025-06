Redeconomia comemora 27 anos de história no Rio de Janeiro

A Redeconomia comemorou seu 27º aniversário na Cidade das Artes. Com mais de 12 mil colaboradores, a varejista planeja abrir quatro novas lojas até julho, atingindo 150 unidades no estado do Rio de Janeiro .

Fundada em agosto de 1998 por sete empresas supermercadistas, a rede se destaca por seu crescimento sustentável e impacto positivo na economia local. Durante o evento, a empresa ressaltou a importância de parcerias para continuar atendendo bem os clientes e fornecer a economia prometida pelo nome da rede.

