Reviravolta: cartas ajudam a identificar suspeito de matar jovem atraída para falso emprego

A investigação sobre o assassinato de Camille Vitória, de 21 anos, no Rio de Janeiro , teve uma reviravolta. Cartas ajudaram a polícia a chegar ao suspeito da morte da jovem atraída para uma falsa proposta de emprego.

Uma espécie de dossiê encontrado junto ao corpo da vítima incriminava um homem chamado Antônio. Mas, na verdade, o documento foi plantado pelo verdadeiro assassino, segundo a polícia.

Ednalvaro Maia Rocha teria sido a última pessoa a estar com Camille. Ele já foi acusado de outros crimes, como abuso sexual contra a própria filha e a neta.

De acordo com as investigações, Edinalvaro acreditava que, ao responsabilizar o genro, as duas voltariam para casa.

O primeiro pedido de prisão contra o suspeito foi negado. Após a polícia reunir outros elementos, a nova solicitação foi enviada para análise do Ministério Público do Rio.