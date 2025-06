Suspeito de envolvimento em morte de PM em Guapimirim se entrega à polícia

Um suspeito de envolvimento na morte do PM William de Oliveira se apresentou à Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense. Segundo as investigações, ele estava na direção do carro dos criminosos que executaram o militar. Câmeras de segurança registraram o crime no último dia 11. A vítima foi atacada a tiros quando chegava em casa, em Guapimirim.



