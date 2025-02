Suspeito é preso logo após roubar bicicleta elétrica de R$ 10 mil no Rio

Wagner Junior da Silva, de 19 anos, foi preso no Largo do Machado, na zona sul do Rio de Janeiro , logo após roubar uma bicicleta elétrica avaliada em R$ 10 mil. Segundo agentes do Programa Segurança Presente, o suspeito estava com os pertences da vítima e foi reconhecido por ela. Durante a abordagem, o PMs encontraram uma faca na mochila dele.

Wagner tem 29 passagens pela polícia e já havia se envolvido em um latrocínio (roubo seguido de morte). A vítima do crime foi uma senhora de 72 anos, em Copacabana, também na zona sul da cidade, em abril de 2023.