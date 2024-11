Terror no Encantado: moradores denunciam rotina de assaltos na zona norte do Rio Entre as vítimas está um motoboy que ficou sem trabalhar após ter a moto roubada, na última terça-feira (29)

Cidade Alerta RJ|Do R7 31/10/2024 - 19h44 (Atualizado em 31/10/2024 - 19h44 )

