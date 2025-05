Tiroteio entre traficantes e milicianos no Catiri assusta moradores da região

O policiamento foi reforçado no Catiri, em Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro , após um tiroteio entre criminosos rivais: traficantes e milicianos. A região foi cenário de confrontos, deixando várias casas com marcas de tiros. João Pedro, um dos envolvidos, foi preso em posse de uma pistola, rádio-transmissor e granada.

Historicamente controlado por milícias, o local tornou-se alvo do Comando Vermelho, devido à proximidade com o complexo penitenciário de Gericinó. Moradores relataram estar assustados e preocupados com a possibilidade de novos conflitos, enfrentando assim uma crescente sensação de insegurança.

