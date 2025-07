Tiroteio entre traficantes e policiais militares na comunidade do Saçu leva pânico a moradores

Moradores da comunidade do Saçu, em Quintino, zona norte do Rio de Janeiro , enfrentaram uma manhã marcada por tiroteios entre policiais militares e criminosos. A ação visava coibir a movimentação de facções na região. Crianças tentaram se proteger enquanto iam para a escola. Algumas aulas foram suspensas ou os alunos liberados mais cedo devido à insegurança. Uma moradora relatou que ficou retida com crianças até que fosse seguro sair da escola.

