Cidade Alerta RJ

Trabalhador sofre 13º assalto e perde moto em São João de Meriti (RJ)

O homem havia comprado o veículo recentemente para fazer corridas por aplicativo

Cidade Alerta RJ|Do R7

Um trabalhador teve a sua moto roubada em posto de combustíveis em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. O homem havia comprado o veículo recentemente para fazer corridas por aplicativo. Felipe contou que este foi o 13º assalto sofrido.

