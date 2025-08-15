Trabalhador sofre 13º assalto e perde moto em São João de Meriti (RJ)
O homem havia comprado o veículo recentemente para fazer corridas por aplicativo
Um trabalhador teve a sua moto roubada em posto de combustíveis em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. O homem havia comprado o veículo recentemente para fazer corridas por aplicativo. Felipe contou que este foi o 13º assalto sofrido.
