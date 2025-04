Traficante do PCC é preso em apartamento no centro do Rio de Janeiro

Um homem apontado como integrante do PCC (Primeiro Comando da Capital) foi preso pela Polícia Civil nesta quarta-feira (16) enquanto se escondia em um apartamento no centro do Rio de Janeiro . Segundo as investigações, Regis Alves de Jesus estava em território fluminense para negociar compras e vendas de armas e drogas com traficantes do Comando Vermelho.

