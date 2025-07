Traficante morre após confronto com policiais do Bope em operação no morro dos Macacos

O traficante Pedro Paulo Lucas Adriano do Nascimento, conhecido como Titauro, morreu após ser baleado durante um confronto com policiais do BOPE, que realizavam uma operação no morro dos Macacos, em Vila Isabel, zona norte do Rio de Janeiro , durante a noite de sexta-feira (11). Um intenso tiroteio ocorreu na área e foi registrado por moradores. O túnel Noel Rosa chegou a ficar fechado.

O criminoso foi levado para o Hospital do Andaraí, mas não resistiu aos ferimentos. Com ele, foram apreendidos um fuzil, munição e um colete a prova de balas. Titauro era ligado ao Terceiro Comando Puro, mas passou a integrar o Comando Vermelho e liderava invasões na comunidade.

aqui!