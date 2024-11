Tragédia: Mãe busca respostas para morte do filho mais velho e sumiço do caçula no Rio

Moradora do Terreirão, no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio, dona Ana Lúcia busca respostas para a morte do filho mais velho e o sumiço do caçula .

No último dia 12, Pedro Henrique Barbosa de Souza, foi abordado por traficantes na praia, onde teria sido executado. Ao saber do caso, Douglas Barbosa tentou buscar informações sobre o irmão e acabou assassinado.

A Delegacia de Homicídios investiga o caso.