Trem da SuperVia descarrila no centro do Rio De acordo com a concessionária, não houve feridos; ao menos dois ramais tiveram a circulação alterada

Cidade Alerta RJ|Do R7 05/06/2025 - 19h34 (Atualizado em 05/06/2025 - 19h52 ) twitter

