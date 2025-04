Três bandidos são presos durante operação no Para-Pedro, na zona norte do Rio

Três homens foram presos e um menor apreendido durante uma operação na comunidade do Para-Pedro, em Irajá, na zona norte do Rio , nesta quarta-feira (16). A ação teve como alvo um grupo de criminosos envolvidos em crimes como o roubo de veículos e cargas.

De acordo com as investigações, a quadrilha da localidade tenta tomar o controle do morro do Juramento, que fica na região e tem sido alvo de intensos confrontos nas últimas semanas.

