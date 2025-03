Três suspeitos morrem e um fica ferido durante operação no morro do Barbante, na Ilha

Três suspeitos morreram e um ficou ferido durante uma operação da Polícia Militar na manhã desta terça-feira (18), no morro do Barbante, na Ilha do Governador, zona norte do Rio . A estrada das Canárias, que corta a região, precisou ser interditada devido à intensa troca de tiros.

Segundo a PM, a ação teve o objetivo de coibir o avanço de traficantes da localidade. Os agentes apreenderam duas pistolas, um revólver, um simulacro, rádios transmissores e carregadores, além de granadas. A favela é dominada pelo Comando Vermelho, maior facção criminosa do estado.