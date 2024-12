Tribunal de Justiça do Rio entrega Colar do Mérito Judiciário ao presidente da RECORD Luiz Cláudio Costa está entre os 45 homenageados com a mais alta honraria da Justiça, nesta sexta-feira (6)

Cidade Alerta RJ|Do R7 06/12/2024 - 20h12 (Atualizado em 06/12/2024 - 20h12 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share