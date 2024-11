Viatura da PM em alta velocidade passa direto em rua durante assalto na zona norte do Rio

Uma viatura da PM em alta velocidade passou direto em uma rua durante um assalto na Penha, na zona norte do Rio de Janeiro . A vítima foi rendida e desembarcou do carro. Rose voltava da igreja com os filhos na hora do assalto. Segundo ela, os criminosos chegaram a se abaixar quando a Polícia Militar passou pelo local. Os roubos de carro quase dobraram na região.