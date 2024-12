VÍDEO: Bandido armado empurra ciclista no chão para roubar aliança de casamento

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que um criminoso armado empurrou um ciclista no chão durante um assalto no Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste do Rio de Janeiro . O bandido exigiu somente a aliança da vítima. Em seguida, o suspeito fugiu, deixando outros pertences para trás. O senhor, que prefere não se identificar, disse que o fato chamou a atenção. Ainda com ferimentos no joelho devido à agressão, ele fez o registro da ocorrência na delegacia do bairro.