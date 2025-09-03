VÍDEO: Bandidos ameaçam entregadores e roubam eletrodomésticos em Vargem Pequena

Criminosos realizaram um assalto a um caminhão de entrega, em Vargem Pequena, na zona oeste do Rio de Janeiro , durante a manhã da última terça-feira (2). Um homem com casaco azul e boné preto orientou calmamente os funcionários da transportadora enquanto outros bandidos carregavam eletrodomésticos no veículo deles. Após o roubo, abordaram um motorista de aplicativo e levaram seu celular. Segundo o Instituto de Segurança Pública, já são mais de 1800 casos de roubo de carga na cidade neste ano. Moradores pedem mais policiamento, destacando o aumento de crimes antes raros na região.



