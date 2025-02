VÍDEO: Bandidos armados com fuzis e granadas invadem Parque Lage e rendem vigia durante fuga

Bandidos armados com fuzis e granadas invadiram o Parque Lage, na zona sul do Rio de Janeiro, e renderam o vigia durante a madrugada dessa sexta-feira (28). Seis criminosos participaram da ação. Eles obrigaram a vítima a abrir os portões para serem resgatados por um carro.

De acordo com as primeiras informações, o grupo ainda procurava as armas dos vigilantes. Porém, eles não estavam armados.

O porta-voz da PM, major Maicon Pereira, reconheceu que as imagens impressionam. Ele afirmou que a corporação não foi acionada para o caso, mas está trabalhando em parceria com a Polícia Civil nas investigações.

A 15ª DP (Gávea) analisa as imagens registradas pelas câmeras de segurança do parque e tenta identificar os envolvidos.