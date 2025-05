Vídeos mostram TH da Maré 'festeiro' e cercado por familiares antes de ser morto

Fotos obtidas pelo jornalismo da RECORD flagraram Thiago da Silva Folly, vulgo Th da Maré , armado e com forte escolta na comunidade antes de ser morto. Imagens que circularam nas redes sociais mostraram um homem festeiro e cercado de amigos e familiares.

No mundo do crime, TH era conhecido por ser estrategista e inteligente dentro da facção TCP (Terceiro Comando Puro). Parentes lamentaram a morte do chefe do tráfico na internet.

Foragido há oito anos, Thiago da Silva Folly tinha uma ficha criminal com mais de 200 anotações. TH morreu junto de dois seguranças durante uma operação do Bope (Batalhão de Operações Especiais). Após um ano de monitoramento, a polícia localizou o criminoso escondido em uma casa no morro do Timbau, no Complexo da Maré .