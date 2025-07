Adolescente mata funileiro e volta ao local do crime para consolar a mãe da vítima A principal motivação seria o fato de André espalhar boatos de que os dois estariam em um relacionamento Cidade Alerta|Do R7 08/07/2025 - 16h11 (Atualizado em 08/07/2025 - 16h11 ) twitter

Adolescente de 15 anos confessou ter matado André na delegacia de Caieiras (SP) Reprodução/RECORD

O Cidade Alerta repercutiu o caso do funileiro André, de 34 anos, que foi brutalmente assassinado com aproximadamente 30 facadas dentro de seu apartamento em Caieiras, na região metropolitana de São Paulo.

Pai de duas crianças, uma de 11 e outra de 5 anos, ele não mantinha um relacionamento sério, mas contou a amigos e vizinhos que estaria envolvido com uma adolescente de 15 anos, vizinha e sua amiga.

Segundo os familiares, no dia do crime, ele passou por um estúdio de tatuagem para retocar uma arte no braço e, depois, retornou para casa. Ainda naquela noite, ligou para o irmão o convidando para passar um tempo juntos, mas o convite foi recusado por conta de um compromisso.

O corpo de André só foi encontrado dois dias depois. De acordo com as investigações, ele foi esfaqueado na sala e, em seguida, arrastado para o quarto, onde foi deixado aos pés da cama. A cena do crime não apresentava sinais de arrombamento, nem indícios de roubo. Vizinhos relataram que não ouviram nenhum grito ou som de briga.

A mãe de André, Adriana Aparecida Piccolo, ficou em choque ao saber da morte do filho. Ela foi até o prédio para entender o que havia acontecido e, em meio à dor, foi surpreendida por um comportamento que hoje causa revolta na família: a adolescente suspeita do crime e a avó dela estavam no local, prestando condolências e consolando Adriana, como se nada tivessem a ver com o assassinato.

Dias depois, a jovem se apresentou espontaneamente à Delegacia de Caieiras e confessou ter matado André. Ela, no entanto, não foi apreendida. Um laudo psicológico foi entregue à polícia. Após o crime, a menor e a avó se mudaram do prédio onde moravam.

A principal motivação para o crime seria o fato de André espalhar boatos de que os dois estariam em um relacionamento amoroso.

A Polícia Civil investiga se a adolescente agiu sozinha no crime. Até o momento, ninguém foi preso ou apreendido. O caso segue em investigação.

Confira a reportagem na íntegra:

