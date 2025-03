Altair Moraes analisa postura do padrasto de Maicol ao falar sobre possível confissão do suspeito Cidade Alerta|Do canal CidadeAlertaRecord no YouTube 13/03/2025 - 18h45 (Atualizado em 18/03/2025 - 09h04 ) twitter

Altair Moraes analisou a entrevista que o padrasto do principal suspeito no caso Vitória deu para a equipe da RECORD. Mauro Aparecido de Castro confirmou que as ferramentas encontradas próximas ao corpo da adolescente eram dele e que ele percebeu o sumiço delas. Durante a entrevista, Mauro não apresentou tentar defender o filho, mas encorajar que ele confessasse, caso seja culpado.

