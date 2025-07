Ana Paraguaya é presa em operação policial por tráfico de armas Detida em Taubaté, ela tinha conexões com PCC e Comando Vermelho Cidade Alerta|Ri7a, a inteligência artificial do R7 03/07/2025 - 23h12 (Atualizado em 03/07/2025 - 23h12 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Mulher é presa apontada como uma das principais fornecedoras de armas e drogas da América Latina

Ana Lúcia Ferreira, conhecida como Ana Paraguaya, foi presa em uma operação policial em Taubaté, São Paulo. A prisão ocorreu quando ela chegava em casa, na presença de sua filha. Ana é acusada de fornecer armas e drogas para as facções PCC e Comando Vermelho.

A ação envolveu policiais civis do Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul, que cumpriram mandados de prisão e busca e apreensão. Ana tinha conexões diretas com o PCC e era um elo importante no esquema de fornecimento de armas. As investigações revelaram que as negociações começavam nas fronteiras internacionais e as armas eram distribuídas por estados como Mato Grosso do Sul e Paraná.

Ex-esposa de Elton Leonel da Silva, conhecido como “galã”, preso em 2018, Ana fazia parte de um consórcio entre PCC e Comando Vermelho que movimentou mais de R$ 250 milhões. A logística envolvia empresas de fachada e contas bancárias em nome de laranjas, com destino final no Complexo do Alemão no Rio de Janeiro.

Durante a operação, foram apreendidos documentos, joias e dinheiro nos endereços investigados.

‌



Assista ao vídeo - Mulher é presa apontada como uma das principais fornecedoras de armas e drogas da América Latina

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!